Afghanistan: Usa concederanno ingresso a rifugiati in attesa del visto

- Gli Stati Uniti consentiranno l’ingresso nel Paese ad alcuni afgani mentre questi ultimi attendono che le loro domande per il visto vengano esaminate. Lo riferisce il quotidiano “The Hill” citando un alto funzionario dell’amministrazione del presidente Joe Biden. Il segretario alla Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, userà la sua autorità per consentire ad alcuni sfollati afgani di entrare negli Stati Uniti mentre aspettano il visto. "Il segretario per la sicurezza interna sta usando la sua autorità per la libertà vigilata di lui, compresa la sua capacità di imporre particolari condizioni di libertà vigilata a coloro che arrivano, per garantire che coloro che stanno arrivando qui lo facciano ovviamente con lo status legale appropriato", ha detto il funzionario. Coloro a cui viene concessa la libertà vigilata, sulla scorta di questo tipo di permesso, dovrebbero prima superare un rigoroso controllo di sicurezza che l'amministrazione Biden sta intraprendendo per gli afgani che cercano di entrare negli Stati Uniti.(Nys)