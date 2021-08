El Salvador: fonti stampa, pubblicati documenti su accordo governo-maras per diminuzione omicidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo del numero di omicidi in El Salvador sarebbe dovuto a un patto segreto tra il governo del presidente, Nayib Bukele, e le tre bande criminali che controllano il paese, Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionario e Barrio 18 Surenos. E’ quanto sarebbe emerso da nuovi documenti filtrati da un'inchiesta della magistratura e pubblicati dal quotidiano "El Faro". Si tratta di audio, fotografie e testimonianze che danno conto di contatti di funzionari del governo con capi dei clan criminali in carcere e di un accordo per la diminuzione degli omicidi a cambio di miglioramenti delle condizioni di detenzione e benefici per i membri in libertà. I documenti inediti, afferma "El Faro", risalirebbero alle indagini portate avanti dal procuratore Raul Melara prima di dimettersi dall'incarico su pressione del governo. Nel corso dell'inchiesta sarebbe emerso che l'accordo con i clan era molto più ampio di quanto si sospettasse inizialmente e includeva non solo la MS-13, ma anche le due fazioni del Barrio 18.Gli investigatori speciali dell'inchiesta denominata "Cattedrale" hanno scoperto numerose visite irregolari a membri delle Maras nelle carceri di massima sicurezza. Dai registri video del sistema di vigilanza dei penitenziari risulta che il direttore delle carceri, Osiris Luna, ha autorizzato uomini incappucciati ad entrare senza identificazione nelle carceri per incontrare i capi delle tre bande, in violazione di tutti i protocolli di ingresso legali. I pubblici ministeri hanno concluso che quei misteriosi uomini incappucciati erano funzionari dell'attuale Direzione del governo per la Ricostruzione del tessuto sociale, guidata da Carlos Marroquín. La Procura ha ottenuto anche messaggi audio in cui la banda fa riferimento diretto all'accordo con il governo: "Sono preoccupati per il minimo errore che possa venire da parte nostra, e stanno attenti a non commettere il minimo errore affinché questo non fallisca e non venga alla luce che c'è un'intesa". (segue) (Mec)