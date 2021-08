Cina-Taiwan: Pechino mobilita traghetti commerciali per esercitazioni di sbarco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito popolare di liberazione cinese ha fatto uso di grandi traghetti commerciali nell'ambito di esercitazioni di sbarco lo scorso anno e nel mese di luglio. E' quanto emerge da un rapporto della Jamestown Foundation, che ha tracciato i movimenti del traghetto commerciale cinese Bang Chui Dao basandosi su informazioni open-source. Il rapporto testimonia quelli che paiono essere i primi tentativi da parte di Pechino di convertire traghetti commerciali in navi d'assalto anfibio in vista di una futura invasione di Taiwan. La Cina ha minacciato di invadere Taiwan per decenni, ma solo di recente pare essersi dotata di una capacità d'assalto anfibio sufficiente a poter pianificare una offensiva di tali proporzioni. Lo scorso 23 aprile la Marina militare cinese ha messo in servizio la sua prima nave portaelicotteri d'assalto anfibio classe Type 075 "Yushen"; una seconda unità della stessa classe è stata varata lo scorso gennaio, ed è attualmente impegnata nei collaudi marittimi; secondo il rapporto, la Cina sta mettendo in cantiere navi d'assalto anfibio al ritmo di una unità ogni sei mesi. Contrariamente alle navi d'assalto anfibio, i traghetti commerciali sono progettati per sbarcare veicoli solo presso porti attrezzati; il Bang Chui Dao sarebbe stato però dotato di una rampa speciale che gli consentirebbe di sbarcare veicoli anfibi in prossimità delle coste, come confermato da immagini dell'emittente televisiva cinese CCTV. (Cip)