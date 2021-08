Indonesia: Widodo conferma piani per il trasferimento della capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco prima della pandemia il governo indonesiano aveva annunciato la partecipazione a vario titolo di figure quali l'amministratore delegato di SoftBank Masayoshi Son, l'ex premier britannico Tony Blair e il principe della corona di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan. Nelle ultime settimane l'amministrazione Widodo sembra aver rilanciato il progetto, anche in risposta ad un rapporto pubblicato da Greenpeace lo scorso giugno, secondo cui Giacarta è sempre più vulnerabile alla doppia minaccia dell'aumento dei livelli dei mari e del progressivo sprofondamento delle sue fondamenta: il rapporto prevede che entro il 2030 il 17 per cento della città finirà sotto il livello del mare. Un recente articolo del sito web di architettura Rethinking the Future, invece, conferma che la metropoli di circa 11 milioni di abitanti è "una capitale cronicamente congestionata, che soffoca a causa delle sue stesse emissioni e annega in acque inquinate". L'articolo definisce anche Giacarta la città "peggio progettata al mondo". (Fim)