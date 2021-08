Spagna: due giovani arrestati per aver diretto un gommone dall’Algeria ad Almeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ha arrestato due algerini ad Almeria in quanto presunti scafisti di un gommone trovato il 16 agosto dopo una deriva di due giorni. Lo riferisce il quotidiano “El Pais”. Le indagini hanno stabilito che due degli occupanti del gommone, usato per il trasporto di 14 persone dall’Algeria alle coste spagnole, erano coloro che lo guidavano. I due algerini, rispettivamente di 24 e 27 anni, sono attualmente in custodia in carcere. Finora quest’anno la polizia spagnola a già compiuto numerosi arresti di questo genere nella città di Almeria. Soltanto a luglio due persone sono state condannate a cinque anni e sette mesi di reclusione dopo essere state arrestate nel 2020 in circostanze analoghe. Il gommone è partito la sera del 14 agosto, secondo fonti della polizia. I 12 migranti trasportati, tutti algerini, sono stati radunati in un’abitazione nella città costiera di Oran alcuni giorni prima della partenza. Dopo aver pagato 5 mila euro, sono stati portati in auto a Ain El Turk. In seguito a una lunga camminata in una zona rocciosa sono stati raccolti dal gommone. A circa 30 miglia dalla Spagna, quest’ultimo ha finito il carburante e gli occupanti sono stati lasciati senza cibo o acqua per due giorni. Una nave mercantile l’ha poi notato e ha dato l’allarme per il loro soccorso. (Spm)