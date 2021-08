Roma: assessora Infrastrutture, negli ultimi 6 mesi siamo intervenuti su 15.000 caditoie ostruite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gualtieri pur di attaccare Virginia Raggi ora addirittura parla di Ignazio Marino. Quel Ignazio Marino che proprio lui e il suo partito, il Pd, hanno tradito dal notaio facendolo decadere da sindaco di Roma. Che faccia tosta. I cittadini non dimenticano". Così su Facebook l'assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale, Linda Meleo. "Parlando di pulizia delle caditoie e di tombini - aggiunge - vi dico quello che abbiamo fatto. Solo negli ultimi 6 mesi siamo intervenuti su 15.000 caditoie ostruite grazie ad un Accordo Quadro di circa 1 milione di euro. A breve partiranno due appalti di manutenzione straordinaria per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro sia per le strade ad alto transito veicolare sia su quelle la cui manutenzione è di competenza di ogni singolo Municipio. Un lavoro che prima non era mai stato fatto. In fase di aggiudicazione anche un accordo quadro del valore di 4 milioni di euro, 2 milioni per il 2021 e altri 2 milioni per il 2022. Come anche un' altra cosa: ricordo che in ogni tipo di intervento che effettuiamo, sia che si tratti di manutenzione ordinaria che di straordinaria, è prevista ogni volta la pulizia e dove serve il rifacimento di tutto il sistema idraulico delle strade che andiamo a riqualificare". (Rer)