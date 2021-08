Usa: dipartimento Tesoro sanziona tre paraguaiani coinvolti in corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti imporranno sanzioni finanziarie a danno di tre paraguaiani per il loro coinvolgimento nella corruzione sistemica all’interno del paese sudamericano. Lo ha reso noto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, precisando che verranno sanzionate anche cinque entità collegate a tali illeciti. “Questo ordine esecutivo si basa sul Global Magnitsky Human Rights Accountability Act e prende di mira gli autori di gravi violazioni dei diritti umani e corruzione in tutto il mondo”, ha spiegato Blinken. “Le azioni di oggi – ha aggiunto - dimostrano i nostri continui sforzi per imporre conseguenze agli attori corrotti e per proteggere il sistema finanziario degli Stati Uniti dagli abusi”. Il capo della diplomazia di Washington ha quindi assicurato che “gli Stati Uniti sono impegnati a sostenere gli sforzi del Paraguay per combattere la corruzione e promuovere la responsabilità per coloro che minano le istituzioni governative”.(Nys)