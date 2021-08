Usa: Camera dei rappresentanti approva budget piano infrastrutture da 3.500 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti statunitense ha votato per far avanzare il disegno di legge bipartisan per le infrastrutture da 1.000 miliardi di dollari, approvando contemporaneamente un progetto di budget da 3.500 miliardi che apre la strada ai Democratici del Congresso per agire su un ampio pacchetto che include le principali proposte di politica interna del presidente Joe Biden. Lo riferisce l’emittente “Cbs”, precisando che i legislatori hanno votato lungo le linee del partito - 220 favorevoli e 212 contrari - per approvare una legislazione che considera approvato il quadro di bilancio, un passo chiave verso l'attuazione del piano più ampio per le famiglie del presidente Biden e che fissa al 27 settembre la scadenza entro cui la Camera dovrà approvare l’intero pacchetto. "L'approvazione di questa legislazione apre la strada al piano ‘Building Back Better’, che darà vita a progressi di legge mai visti in 50 anni, che staranno per generazioni al fianco del New Deal e della Great Society", ha detto la presidente della Camera, Nancy Pelosi, prima del voto.(Nys)