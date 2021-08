Milano: violenza in discoteca, dal questore “daspo Willy” per i rapper Rondo da Sosa e Baby Gang (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 6 “daspo Willy” emessi dal questore di Milano inibiscono l'accesso ai locali di pubblico trattenimento e agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande nonché di stazionare nelle immediate vicinanze dei locali e degli esercizi pubblici per le seguenti durate negli indicati territori: Mattia Barbieri, daspo per due anni nel comune di Milano, destinatario anche di un avviso orale; Zaccaria Mohuib, daspo per due anni nella Città Metropolitana di Milano; E.T., 31enne, con precedenti penali e di polizia per resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale, rapina, porto abusivo di armi, furto in abitazione, furto aggravato daspo per 2 anni nel comune di Milano, destinatario anche di un avviso orale e di un foglio di via obbligatorio dal comune di Milano della durata di 2 anni; A.F., 25enne, con precedenti di polizia per istigazione a delinquere, porto abusivo di armi, porto di armi od oggetti atti a offendere, ricettazione, furto aggravato daspo per 18 mesi nel comune di Milano; S.A., 24enne, con precedenti penali e di polizia per disturbo delle occupazioni o riposo delle persone, istigazione a delinquere, porto abusivo di armi, rapina aggravata, resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale, violazioni di norme connesse al soggiorno di cittadini stranieri, condannato per resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale e violazioni di norme connesse al soggiorno di cittadini stranieri sul territorio daspo per 12 mesi nel comune di Milano; P.N., 19enne, daspo per sei mesi nel comune di Milano (segue) (Rem)