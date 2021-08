El Salvador: fonti stampa, pubblicati documenti su accordo governo-maras per diminuzione omicidi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie agli audio gli inquirenti sono venuti anche a conoscenza dell'elenco di richieste che le cosche hanno presentato al governo per mantenere in vigore l'accordo: si trattava di una lista di 20 punti tra i quali figurano quello di fermare le massicce operazioni dell'esercito e della polizia contro di loro e la persecuzione indiscriminata dei loro membri "solo per essere tatuati"; la richiesta di finanziamenti per microimprese; visite di familiari nelle carceri e modifiche al regime di massima sicurezza. Le informazioni ottenute dalla Procura si aggiungono alle prove fornite dal quotidiano in un precedente rapporto in cui, dopo aver analizzato centinaia di pagine dei registri di ingresso dei centri penitenziari, si affermava che almeno un membro della banda MS-13 e diversi funzionari pubblici guidati da Carlos Marroquín con il permesso di Luna si sono incontrati in almeno 12 occasioni nelle carceri di massima sicurezza di Zacatecoluca e Izalco.Il presidente di El Salvador ha attirato numerose critiche da parte della comunità internazionale quando ha promosso un'iniziativa del parlamento per la destituzione dei cinque magistrati che compongono la "Sala Costitucional" della Corte suprema. Una mossa che la stessa "Sala" aveva avvertito fosse incostituzionale prima che la vicepresidente del parlamento, Suecy Callejas, sottomettesse al voto l'incarico dei nuovi togati. Successivamente, e con gli stessi voti, l'Assemblea ha anche posto fine al mandato di Raul Melara, procuratore generale della Repubblica, insediando al suo posto l'avvocato Rodolfo Delgado. (segue) (Mec)