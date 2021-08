Algeria-Marocco: ministro Esteri algerino, dopo rottura relazioni resterà attivo servizio consolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rottura delle relazioni tra l’Algeria e il Marocco riguarda i governi dei due Paesi e non influirà sulla comunità marocchina residente in territorio algerino né sulla comunità algerina residente nel Paese nordafricano. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell’Algeria, Ramtane Lamamra. “I consolati continueranno il loro lavoro”, ha affermato il ministro. Lamamra ha osservato che la rottura delle relazioni deriva da profondi disaccordi con il governo di Rabat. “L'Algeria è stata paziente con le azioni del Marocco. Abbiamo sempre creduto che il Marocco avrebbe rivisto le sue azioni che avrebbe avuto un comportamento positivo, ma hanno agito all'opposto", ha sottolineato il ministro. “Non posso prevedere cosa accadrà in futuro”, ha affermato il responsabile della diplomazia algerina, auspicando che questo gesto porti a cambiamenti nella posizione del Marocco. Parlandi in conferenza stampa, Lamamra è tornato sul caso dell’ambasciatore del Marocco all’Onu, il quale ha espresso il suo sostegno all’autodeterminazione della regione algerina della Cabilia, sottolineando che nonostante la richiesta di chiarimenti da parte di Algeri non è giunta alcuna risposta da parte di Rabat. L’Algeria, ha affermato Lamamra, "adotterà tutte le misure previste dai regolamenti internazionali per difendere se stessa e la propria sovranità affinché questi misfatti non si ripetano”. Il ministro algerino ha sottolineato che l’Algeria ha la forza per poter rispondere ad eventuali “minacce terroristiche provenienti dal Marocco”. (segue) (Ala)