Afghanistan: Banca mondiale (Bm) sospende gli aiuti a Kabul

- La Banca mondiale ha deciso per la sospensione degli aiuti all'Afghanistan, adducendo come motivazione la preoccupazione dell’istituzione per la situazione delle donne nel Paese. "Abbiamo sospeso i versamenti per le nostre operazioni in Afghanistan – ha spiegato un portavoce della Bm - stiamo monitorando e valutando attentamente la situazione”. Anche il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha deciso la scorsa settimana di sospendere i fondi per l'Afghanistan a causa delle tensioni a seguito della presa di potere da parte dei talebani. La Banca mondiale ha fornito sovvenzioni per 5,3 miliardi di dollari all’Afghanistan dal 2002.(Nys)