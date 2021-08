El Salvador: fonti stampa, pubblicati documenti su accordo governo-maras per diminuzione omicidi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ad essere al centro di diverse accuse di corruzione il governo di Bukele è oggetto di indagini da parte del dipartimento di Stato Usa per il presunto coinvolgimento di suo funzionari nel traffico di stupefacenti. In una lista diramata a maggio da Washington figurano tra gli altri Carolina Recinos, attuale capo gabinetto del presidente Nayib Bukele, l'ex viceministro e finanziatore del partito Fmln (Farabundo Marti per la liberazione nazionale), oggi all'opposizione, l'ex ministro della Sicurezza del governo attuale, Guillermo Gallegos, il vicepresidente del Parlamento e leader dell'alleanza di governo (Gana), Guillermo Gallego. Si tratta di funzionari compresi in un fascicolo recentemente desecretato, secondo cui i soggetti sembrano coinvolti in trame criminali operanti nel cosiddetto "triangolo nord" dell'America centrale, El Salvador, Honduras e Guatemala. (Mec)