Internet: Salvini, criminali islamici talebani hanno profilo Twitter operativo, non è normale

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, osserva su Twitter che "nonostante omicidi e violenze, nonostante siano riconosciuti come 'organizzazione terroristica' a livello internazionale, i criminali islamici talebani hanno un profilo Twitter operativo. Mentre in Italia e nel mondo sospendono o chiudono l’account per una parola o una frase fuori posto, senza spiegazioni, ai talebani tutto è concesso", denuncia Salvini per poi concludere: "Vi pare normale? A me no". (Rin)