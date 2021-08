Afghanistan: fonti stampa, prime truppe Usa a Kabul hanno lasciato il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una parte delle truppe statunitensi ancora presenti in Afghanistan hanno dato il via all'evacuazione. Lo scrivono i media Usa, tra cui il quotidiano "Washington Post", precisando che i preparativi sono in corso per completare il ritiro entro il 31 agosto come confermato dal presidente Joe Biden al G7. Si tratta di alcune centinaia di militari già imbarcati sui circa 5.800 velivoli ancora presenti nell'aeroporto di Kabul. (Nys)