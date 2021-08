Milano: violenza in discoteca, dal questore “daspo Willy” per i rapper Rondo da Sosa e Baby Gang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato sta notificando in queste ore 9 provvedimenti di prevenzione - il c.d. Daspo Willy, due avvisi orali e un foglio di via - emessi venerdì scorso 20 agosto dal questore di Milano Giuseppe Petronzi nei confronti di sei giovani che, dopo un'accesa discussione perché era stato loro interdetto l'ingresso alla discoteca “Old Fashion”, avevano prima minacciato gli addetti alla sicurezza e poi, dopo essersi scontrati fisicamente con altre persone presenti, avevano lanciato dei sassi contro l'ingresso della discoteca di via Camoens. La misura di prevenzione che prende il nome da Willy Monteiro Duarte, picchiato a morte la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro (RM) è disciplinata dal Decreto Legge 130/2020 che conferisce al Questore il potere di vietare l'accesso a locali di intrattenimento e pubblici servizi nei confronti di coloro che siano già noti per atti di violenza, di aggressioni e per coloro che abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi tre anni, relativamente alla vendita o alla cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico. Il 12 luglio scorso, verso le ore 03.20, al 19enne Mattia Barbieri, noto nel panorama rap come Rondo da Sosa, arrivato presso la discoteca, è stato negato l'accesso per alcuni disordini di cui si era reso protagonista in passato. (segue) (Rem)