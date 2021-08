Milano: violenza in discoteca, dal questore “daspo Willy” per i rapper Rondo da Sosa e Baby Gang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giovane, con numerosi precedenti di polizia per istigazione a delinquere, lesioni personali, rissa, danneggiamento aggravato, appropriazione indebita, oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, lesioni personali, minaccia, furto, ha fatto intervenire sul posto l'amico 20enne Zaccaria Mohuib, alias Baby Gang, anche lui con precedenti penali e di polizia per istigazione a delinquere, porto abusivo di armi, porto di armi od oggetti atti a offendere, vilipendio della Repubblica, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, furto aggravato, violazione di obblighi inerenti a misure di prevenzione, altresì destinatario delle misure di prevenzione dell'avviso orale e del rimpatrio con foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Milano per tre anni a partire dal 16 aprile scorso. Zaccaria Mohuib, raggiunto l'amico Barbieri assieme ad altri giovani, ha con loro minacciato gli addetti alla sicurezza e lanciato sassi verso la discoteca. (segue) (Rem)