Afghanistan: Biden conferma ritiro entro 31 agosto, possibili ulteriori rischi

- L’evacuazione dall’Afghanistan continuerà in cooperazione con partner e alleati per garantire a chi vuole lasciare il Paese di poterlo fare. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando in conferenza stampa e confermando che il ritiro delle truppe Usa dal Paese avverrà come previsto entro il 31 agosto. “Pronti a modificare l’agenda qualora necessario”, ha aggiunto il presidente, precisando però che “ci sono rischi nascosti ma reali che dobbiamo prendere in esame, ogni giorno vuol dire un giorno in più di attenzione”, ha spiegato Biden. "In queste ore stiamo cercando di evacuare piu' persone possibile dall'Afghanistan, ci saranno altri 50 voli e finiremo l'evacuazione entro il 31 agosto", ha detto l’inquilino della Casa Bianca. "Non possiamo permetterci ulteriori rischi, e sono rischi reali di attacchi terroristici", ha concluso.(Nys)