Venezuela: dirigenti oppositori si dimettono per forzare iscrizione al voto di novembre (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capitolo del metodo nasce anche sulla riflessione degli errori compiuti nei precedenti tentativi di dialogo. Le parti stabiliscono che il negoziato non si riterrà concluso fino a quando non si sia raggiunto l'accordo su tutti i punti. Rimane comunque possibile chiudere "accordi parziali" se si ritiene che su uno o più temi ci sia stata una discussione sufficiente, "se la sua implementazione sia urgente, necessaria o, quanto meno verificabile prima della scadenza del negoziato". Queste eventuali intese parziali diventano irreversibili e saranno incluse nell'accordo finale, con possibili modifiche per adeguarli "alle circostanze" o "per migliorarli rispettando, tra le altre cose, il principio di progressività" del negoziato. (segue) (Vec)