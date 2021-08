Brasile: Bolsonaro riceve il presidente della Guinea-Bissau in visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha ricevuto in visita ufficiale l’omologo della Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló. Ex generale dell'esercito ed ex primo ministro del suo paese, sin dal suo insediamento nel 2020 Embalò è stato criticato dall'opposizione che lo accusa di aver imposto una svolta autoritaria alla piccola Repubblica lusofona africana. Per rendere possibile la visita, il governo brasiliano ha inviato un aereo dell'aeronautica militare (Fab) a prendere Embaló nel suo paese. (segue) (Brb)