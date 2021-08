El Salvador: fonti stampa, pubblicati documenti su accordo governo-maras per diminuzione omicidi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michele Bachelet, aveva "respinto" la decisione con cui il parlamento fedele al presidente Bukele aveva rimosso il procuratore generale e i giudici costituzionali. "La separazione dei poteri è la pietra angolare di qualsiasi democrazia", ha scritto Bachelet in una nota diffusa lo scorso 4 maggio. L'alto commissario avvertiva inoltre che, secondo le norme e gli standard internazionali sui diritti umani, compresi quelli contenuti nel Patto internazionale dei diritti civili, sottoscritto da El Salvador, "i giudici possono essere sostituito solo in caso di gravi errori di condotta o incompetenza, seguendo un giusto processo che assicuri l'obiettività e l'imparzialità stabilita nella costituzione o la legge". (segue) (Mec)