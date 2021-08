Ecuador: governo ospiterà rifugiati afgani in attesa di visto per gli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ecuador ha annunciato che ospiterà temporaneamente i rifugiati afgani, fino a quando non potranno regolarizzare la loro permanenza negli Stati Uniti. Dal canto loro gli Usa si faranno carico delle spese generate dal soggiorno di queste persone nel paese. "Forniremo aiuti umanitari alle famiglie afghane, vittime del conflitto", ha detto Lasso in una nota pubblicata sul proprio profilo Twitter, dove ha chiarito che l'accoglienza fa parte di un accordo di cooperazione internazionale per garantire la "sicurezza e la protezione" di questo le persone. La presidenza ecuadoriana ha sottolineato che l'impegno a ospitare le famiglie afgane dimostra il sostegno dell'Ecuador alla comunità internazionale in tutte le azioni volte a collaborare con la partenza sicura degli stranieri e, in particolare, dei cittadini afgani. L'assistenza umanitaria sarà fornita principalmente alle donne minorenni e alla popolazione più vulnerabile popolazione afghana. Il governo dell'Ecuador lo scorso 16 agosto ha firmato, insieme a più di 70 Paesi, la dichiarazione coordinata da Washington in cui si esortano le parti coinvolte nel conflitto a "rispettare" e "facilitare" l'uscita sicura e ordinata di le persone che desiderano lasciare il paese asiatico.(Brb)