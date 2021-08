Francia: Covid, giudice sospende decisione prefetto su pass sanitario nei centri commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte amministrativa di Versailles ha sospeso una decisione del prefetto di Yvelines che rendeva il pass sanitario obbligatorio nei centri commerciali. Lo rende noto l’emittente “Bmf Tv”. Il tribunale ha stabilito che la restrizione “è stata applicata in generale e in modo assoluto a ogni esercizio all’interno di un centro commerciale, senza soluzioni per consentire ai clienti di accedere senza pass a quegli esercizi che vendono beni e servizi di prima necessità”. La decisione coinvolge un dipartimento in cui si trovano 14 centri commerciali, incluso quello di Velizy 2, uno dei maggiori in Francia. A inizio agosto il governo ha chiesto ai prefetti di imporre il pass sanitario per i luoghi con superfici superiori a 20 mila metri quadrati nei dipartimenti nei quali il tasso di incidenza settimanale del coronavirus supera i 200 contagi ogni 100 mila abitanti. (Frp)