Iran: ministero Esteri Russia, decisioni su arricchimento uranio contrarie a Jcpoa

- Le azioni dell’Iran per accrescere le sue capacità di arricchimento dell’uranio si discostano dal piano d'azione globale congiunto (Jcpoa) per un accordo sul programma nucleare iraniano. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “Le azioni dell’Iran sono un ennesimo allontanamento dagli accordi espressi nel Jcpoa”, ha detto la portavoce, aggiungendo che la Russia capisce che l’iniziativa è motivata da una mancanza di progressi nel reintegro degli accordi mentre “le sanzioni unilaterali degli Stati Uniti contro l’Iran e Paesi terzi che cooperano con esso continuano a essere in vigore”. Ciò nondimeno, dice Zakharova, siamo preoccupati che questo ci alieni ulteriormente dall’obiettivo desiderato e che il compito di creare le condizioni per un’attuazione sostenibile di accordi esaurienti continui a diventare più difficile”. Mosca richiama quindi a una rapida ripresa dei colloqui a Vienna per il reintegro del Jcpoa. “Siamo convinti che l’unico modo per uscire da questa situazione sia una rapida ripresa del processo negoziale”, ha aggiunto la portavoce. (Rum)