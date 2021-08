Algeria-Marocco: ministro Esteri algerino, dopo rottura relazioni resterà attivo servizio consolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla dichiarazione del ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid, dal Marocco, in cui ha mostrato la sua preoccupazione per quello che ha definito "l'avvicinamento tra Algeri e Teheran", Lamamra ha affermato che non è mai accaduto in passato che un Paese straniero attacchi un Paese della Lega araba da un Paese arabo. “Queste parole ridicole che non meritano una risposta. Nessuno può dettare all'Algeria cosa fare. I rapporti economici con l'Iran sono modesti a causa dell'embargo statunitense, mentre il rapporto politico c'è, rispettiamo l'Iran e la sua storia”, ha affermato Lamamra. In merito alla questione del Sahara occidentale, Lamamra ha affermato che nonostante la decisione presa nel 2020 dal presidente dal presidente Donald Trump la nuova amministrazione degli Stati Uniti si sta attenendo all'approccio delle Nazioni Unite. “La decisione di Trump do riconoscere la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale può essere considerata un non-evento”, ha dichiarato Lamamra. In merito alla questione del Maghreb Europe Gas Pipeline, che attraversa il Marocco fino alla Spagna, il cui contratto scadrà il prossimo ottobre, Lamamra ha sottolineato che “la decisione appropriata sarà presa in base ad una serie di valutazioni e sarà Sonatrach a prendere tale decisione con i suoi partner stranieri”. (Ala)