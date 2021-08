Afghanistan: Pentagono appronta piano B in caso rinvio ritiro forze Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sta preparando un piano d’azione alternativo qualora il ritiro delle forze Usa dall’Afghanistan non avvenga come previsto entro il 31 agosto. Lo scrive il quotidiano “Washington Post”, citando fonti dell’amministrazione. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di rispettare la scadenza del 31 agosto per il completamento del ritiro, ha riferito l’emittente “Cnn” citando una fonte all’interno dell’amministrazione, secondo cui la decisione è stata assunta al termine di consultazioni con il team di sicurezza nazionale della Casa Bianca. La fonte sottolinea come dietro la scelta vi sia la “consapevolezza dei rischi di sicurezza connessi all’ipotesi di protrarre ulteriormente la presenza statunitense nel Paese”. Biden ha comunque chiesto ai suoi collaboratori dei piani da attuare in caso di rinvio della data di scadenza della missione. La notizia giunge mentre gli Stati Uniti stanno intensificando l’evacuazione di migliaia di persone dall’Afghanistan, quello che Biden ha definito “il ponte aereo più difficile della storia”. Le operazioni sono iniziate dopo la presa di Kabul da parte dei talebani.(Nys)