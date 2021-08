Milano: violenza in discoteca, dal questore “daspo Willy” per i rapper Rondo da Sosa e Baby Gang (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eventuale violazione del provvedimento comporta una sanzione penale, ed è infatti punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da ottomila a 20mila euro. I sei destinatari delle misure di prevenzione, per l'episodio del 12 luglio scorso presso la discoteca Old Fashion, sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria dalla squadra mobile per i reati di minaccia aggravata, percosse e danneggiamento (tentato). Da gennaio 2021 il questore di Milano ha emesso oltre 810 misure di prevenzione (273 avvisi orali, 400 fogli di via obbligatori, 116 divieto di accesso alle aree urbane, 7 divieti di accesso alle strutture sportive e 15 divieti di accesso ai locali pubblici “Daspo Willy”) volte al mantenimento dell'ordine, sicurezza e tranquillità pubblica, oltre che a ristabilire il decoro urbano. (Rem)