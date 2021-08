Venezuela: dirigenti oppositori si dimettono per forzare iscrizione al voto di novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ramon José Medina e José Luis Cartaya si sono dimessi dalla carica di presidente e segretario generale della Mesa de la unidad democratica (Mud), storica coalizione di opposizione del Venezuela, in protesta per la mancata decisione del fronte anti governativo sulla possibilità di presentarsi o meno alle amministrative di novembre. Si tratta di una delle questioni cruciali nel dibattito sulla soluzione della crisi politica, rilanciato dal negoziato tra governo e opposizioni aperto a metà agosto in Messico. Il 29 agosto scade il termine per la presentazione dei candidati alla guida di tutti gli enti locali del Paese, appuntamento cui la Mud ha ottenuto il diritto di iscriversi, grazie anche a un serrato lavoro portato avanti dal nuovo Consiglio nazionale elettorale (Cne). Alcuni leader oppositori, su tutti l'ex candidato presidenziale Henrique Capriles, spingono per iscriversi alla corsa, contro il parere di altri dirigenti, che ancora non vedono le condizioni di "libertà" e "trasparenza" utili a garantire una presenza accettabile. "Visto che con l'avvicinassi della scadenza non è stata presa nessuna decisione sul partecipare o meno", e dinanzi alla impossibilità di soddisfare i termini di iscrizione stabiliti dal Cne, Medina e Cartaya hanno detto di sentirsi "obbligati" a farsi da parte. Nel comunicato, rilanciato dai media locali, i due dirigenti auspicano la loro sostituzione in tempi brevi, per poter procedere alla formalizzazione di altre possibili candidature. (segue) (Vec)