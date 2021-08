Afghanistan: Difesa, 3.744 cittadini afgani evacuati da inizio operazione Aquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 3744 i cittadini afghani evacuati dal Paese asiatico dall’inizio dell’operazione Aquila. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. Nella giornata di oggi 488 persone sono state evacuate da Kabul a bordo dei C130J dell'Aeronautica militare. Inoltre, secondo quanto riferisce la nota, nella giornata di oggi sono giunti a Fiumicino due KC 767, 1 Boeing 737 e 1 C27 con a bordo i cittadini afgani evacuati in data odierna. Dal giugno scorso, quando con l’operazione Aquila 1 furono portati in Italia 228 afghani, sono 3.744 i cittadini afghani messi in sicurezza, 2662 (di cui 828 donne e 901 bambini) quelli già giunti in Italia negli ultimi dieci giorni e circa 800 quelli all'interno dell'aeroporto di Kabul in attesa di partire. La Difesa, prosegue la nota, ha messo in campo per l’operazione Aquila Omnia, pianificata e diretta dal Comando operativo di vertice interforze (Covi), comandato dal generale Luciano Portolano, 8 aerei, 4 KC767 che si alternano tra l’area di operazione e l’Italia e 4 C130J, questi ultimi dislocati in Kuwait, da cui parte il ponte aereo per Kabul. Sono oltre 1500 i militari italiani del Covi impegnati su disposizione del ministro della Difesa Lorenzo Guerini in questa complessa operazione per il ponte aereo Roma-Kabul.(Res)