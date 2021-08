Ue: Commissione vuole risolvere disputa con Russia all’Omc in fase consultiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea spera di risolvere la disputa con la Russia nell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) in merito a certe restrizioni su beni e servizi di società statali russe in fase consultiva. Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione Ue all’agenzia di stampa “Sputnik”. L’organo ha richiesto la procedura all’Omc lo scorso 19 luglio. Il primo stadio è caratterizzato per l’appunto da consultazioni, che durano fino a un massimo di 60 giorni dalla data della ricezione della richiesta, ovvero il 22 luglio. L’Ue ha chiesto le consultazioni perché ritiene che la normativa russa sulle attività di talune agenzie governative sia discriminatoria e incompatibile con le norme dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, dell’Accordo sul commercio nei servizi e del protocollo per l’adesione della Russia all’organizzazione. (Rum)