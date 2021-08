Afghanistan: Rosato (Iv), al G7 Biden detta linea, corridoi umanitari Ue sono obbligo morale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden "detta la linea al G7: il 31 agosto è la deadline per l'evacuazione dall'Afghanistan. Assurdo dopo 20 anni andar via così", commenta su Twitter il deputato di Italia viva, Ettore Rosato, che aggiunge: "La Ue lavori per corridoi umanitari tralasciando l'inutile dibattito sull'accoglienza dei rifugiati, è gente che ha lavorato con noi e per noi e rischia la vita. È un obbligo morale". (Rin)