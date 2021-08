Rifiuti: Tar Lazio sospende ordinanza sindacale su stop a camion verso Tmb Guidonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Impedisce, in sintesi “l’ordinario e legittimo esercizio dell’attività di trattamento dei rifiuti previamente autorizzata e legalmente in esercizio, avente carattere essenziale e rispondente ad interessi pubblici prevalenti rispetto a quello perseguito con il gravato atto, connesso all’avvenuto deposito di rifiuti da parte di ignoti”. Sul Tmb di Guidonia, infatti, pende una autorizzazione all'attivazione firmata dalla dirigente regionale Flaminia Tosini, poi indagata e finita agli arresti domiciliari per presunti illeciti su un'altra discarica. Il Tar, quindi, a fronte degli atti amministrativi in essere, “accoglie la proposta istanza di concessione di misure cautelari monocratiche, ai limitati fini di consentire alla società” Guidonia Ambiente “ricorrente l’accesso al proprio impianto e lo svolgimento delle attività ivi autorizzate”. (Rer)