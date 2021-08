Libia: civile ferito in esplosione mina a sud di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un civile è rimasto ferito questa mattina a seguito dell'esplosione di una mina nell'area dell’aeroporto di Tripoli, a sud della capitale libica. Lo ha dichiarato in una nota Wedad Abu al Niran, responsabile del dipartimento dell'Informazione presso il ministero della Salute del governo di unità nazionale, precisando che la persona ferita versa in condizioni critiche. In totale oltre 250 persone tra civili e personale della sicurezza sono decedute a seguito degli ordigni esplosivi piazzati a sud di Tripoli e in altre città della Libia durante la campagna militare condotta tra il 2019 il 2020 dalle forze dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, in Tripolitania.(Lit)