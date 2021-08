Kosovo: associazione genitori, vaccinare adolescenti prima del ritorno a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione dei genitori di studenti del Kosovo ha fatto appello al governo affinché renda obbligatoria la vaccinazione anti-Covid per gli adolescenti in vista del loro ritorno a scuola a settembre. Come riportato dall'emittente radiofonica "Radio Free Europe" (Rfe), è stato registrato un forte aumento dei casi Covid-19 nel Paese: negli ultimi tre giorni, più di 300 giovani fra i dieci e i 19 anni hanno contratto il virus. "Confidiamo nelle istituzioni del Kosovo per procedere all'immunizzazione dei minori di 18 anni. I genitori, dal canto loro, hanno fatto il possibile per tutelare la salute dei propri figli, ma adesso sta al governo muoversi in questa direzione", ha dichiarato il presidente del Consiglio dei genitori. (Alt)