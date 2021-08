Serbia-Kosovo: rigettate le accuse del politico serbo Radoicic per offesa della reputazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta corte di Belgrado ha rigettato la causa intentata dal vicepresidente della Lista serba, Milan Radoicic, contro la presidente del Movimento europeo dei serbi in Kosovo, Rada Trajkovic. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Danas", la causa era stata intentata per offesa della reputazione. La causa è stata respinta dal tribunale come infondata e dunque Trajkovic non dovrà pagare, come invece era stato chiesto da Radoicic, 5 milioni di dinari (circa 42.550 euro) come risarcimento danni. Radoicic dovrà invece pagare le spese processuali per un importo di 325.350 dinari (circa 2.700 euro) entro 15 giorni dalla sentenza. Radoicic ha intentato una causa contro Rada Trajkovic nell'agosto 2019 presso l'Alta Corte di Belgrado perché quest'ultima aveva collegato pubblicamente Radoicic all'omicidio dell'ex leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. E' iniziato lo scorso 6 luglio presso la Corte di primo grado di Pristina il nuovo processo per l'omicidio del leader dell'iniziativa civica Libertà, democrazia, giustizia, il serbo Oliver Ivanovic. Il processo si fonda sul terzo atto d'accusa modificato della Procura speciale del Kosovo. Il processo è iniziato verificando l'identità degli imputati. Su richiesta della difesa le accuse non sono state lette perché gli imputati ne erano già a conoscenza. Secondo il terzo atto d'accusa, sei persone sono imputate nel processo per presunto coinvolgimento nell'omicidio di Ivanovic. Gli imputati sono Marko Rosic, Nedeljko Spasojevic, Rade Basara, Silvana Arsovic, Dragisa Markovic e Zarko Jovanovic. Tutti si sono dichiarati non colpevoli degli atti per i quali sono accusati. (segue) (Seb)