Serbia-Kosovo: Vucic, richieste di riconoscimento sono una violazione degli accordi (2)

- Nella giornata del 21 luglio Vucic, rispondendo sullo stesso tema, ha detto che la Serbia si opporrà ad un'eventuale nuova attività di lobby per il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Lo scorso luglio il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che avrebbe intensificato le pressioni per l'indipendenza del Kosovo. Vucic ha osservato che un tale scenario "è realistico", perché la Turchia è una grande potenza ed Erdogan è un grande leader. "Cercherò di parlargli. Secondo l'accordo di Washington, entrambe le parti (Belgrado e Pristina) hanno l'obbligo di non fare pressioni per il riconoscimento o il non riconoscimento. Se iniziano un'azione a favore del riconoscimento ci opporremo", ha sottolineato ieri il presidente serbo aggiungendo che la Serbia "non è così piccola" da non tentare di opporsi. Lo scorso 19 luglio si è tenuta una nuova tappa di dialogo a livello politico fra Belgrado e Pristina con la mediazione di Bruxelles. Al termine della tappa Vucic ha definito l'incontro "negativo". La conversazione, ha osservato Vucic, è stata "molto spiacevole" perché l'essenza della presentazione di Pristina era che la Serbia sarebbe colpevole di tre genocidi in Kosovo. (segue) (Seb)