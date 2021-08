Serbia-Kosovo: Vucic, richieste di riconoscimento sono una violazione degli accordi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incontro è stato difficile e ha dimostrato un approccio molto differente delle due parti alla normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo. Di conseguenza, abbiamo realizzato pochi progressi. Abbiamo discusso molte proposte concrete, ma l'unico risultato che posso riportare oggi è che il dialogo continua", ha detto Lajcak al termine dell'incontro del 19 luglio. "Le parti hanno concordato che i negoziatori terranno incontri mensili facilitati dall'Ue per affrontare i temi attuali e per preparare incontri ad alto livello quando appropriato. Inoltre, i leader hanno concordato di incontrarsi di nuovo a settembre", ha spiegato. "Per noi, l'Ue, è importante sottolineare che il futuro europeo per la Serbia e il Kosovo dipende dalla normalizzazione delle loro relazioni. Quindi ci aspettiamo che entrambe le parti lavorino insieme per superare il passato e risolvere tutti i temi in sospeso tra loro", ha concluso Lajcak. (Seb)