- Serbia-Kosovo: Vucic, richieste di riconoscimento sono una violazione degli accordi - La richiesta avanzata dal ministero della Difesa kosovaro ad alcuni Paesi affinché riconoscano l'indipendenza del Kosovo "è una violazione" dell'Accordo di Washington stretto nel settembre del 2020. Lo ha detto oggi il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, parlando con i giornalisti nel corso di una visita a Brus, nel sud della Serbia. "Ho visto le ultime richieste del loro ministro della Difesa, che afferma di aver chiesto a Georgia, Ucraina e Azerbaigian di riconoscere un Kosovo indipendente. È positivo che ci abbiano informato di questa violazione dell'Accordo di Washington. Ci hanno lasciato le mani libere, ci hanno mostrato la direzione da prendere", ha detto Vucic. L'Accordo stretto a Washington da Pristina e da Belgrado con l'amministrazione statunitense prevede un congelamento delle rispettive attività di lobby, per e contro il riconoscimento del Kosovo, a livello internazionale. Lo scorso 22 luglio Vucic ha già affrontato il tema avvertendo che la Serbia è pronta a riavviare la campagna contro il riconoscimento del Kosovo "se qualcuno decide di riconoscere il Kosovo come Stato indipendente". "Ho grande rispetto per il presidente turco Ergodan e vogliamo le migliori relazioni con la Turchia, ma abbiamo il nostro Paese e i nostri interessi e agiremo in accordo con questi", ha detto Vucic in merito alla dichiarazione del presidente turco che ha detto che "lavorerà a favore" del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo . Vucic ha ricordato l'impegno preso dalla Serbia e del Kosovo di non condurre campagne per il riconoscimento né per convincere alla revoca del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. (Res)