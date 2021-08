Kosovo: governo ribadisce contrarietà a piattaforma "Open Balkans" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abolire le frontiere tra Macedonia del Nord, Serbia e Albania a partire dal primo gennaio 2023: è questo l'obiettivo dichiarato dai leader dei tre Paesi in occasione del Forum economico trilaterale che si è svolto il 29 luglio a Skopje. I tre leader riuniti nella capitale macedone hanno anche concordato che l'iniziativa per la libera circolazione di persone, beni e servizi fra i tre Paesi si chiamerà d'ora in poi “Open Balkans” e non più “Mini Schengen”. Il premier macedone Zoran Zaev, quello albanese Edi Rama e il presidente serbo Aleksandar Vucic hanno firmato alcuni accordi sulla libera circolazione delle merci, la revoca dei permessi di lavoro e la cooperazione per la protezione dai disastri naturali. "Mentre i tre Paesi aspettano alle porte dell'Ue, si rafforzeranno economicamente ed entreranno pronti nell'Unione", ha detto il premier macedone Zaev al termine della riunione. "Alzeremo lo standard dei cittadini e non aspetteremo che qualcun altro ci guidi nel successo economico", ha affermato il presidente serbo Vucic aggiungendo che l'eliminazione di tariffe e attese alle frontiere, servizi più economici per i cittadini saranno solo alcuni dei vantaggi dell'iniziativa. (segue) (Alt)