Speciale difesa: Germania-Kosovo, ministro Difesa Mehaj in visita a Berlino

- Il ministro della Difesa del Kosovo Armend Mehaj si trova in visita in Germania dopo aver ricevuto un invito ufficiale da parte dei vertici del ministero della Difesa federale tedesco. Durante questa visita, Mehaj avrà diversi incontri con la leadership del dicastero, con i parlamentari tedeschi membri delle commissioni sicurezza e difesa, con le autorità istituzionali tedesche con influenza nelle strutture della Nato. Secondo quanto riferito dall’emittente televisiva “Rtk”, inoltre, Mehaj incontrerà anche i rappresentanti della comunità kosovara residente in Germania. (Alt)