- "Un sindaco deve saper dialogare con tutta la città: con i sindacati come con le imprese. Deve saper ascoltare i lavoratori e chi crea ricchezza per la nostra economia. Sbattere la porta in faccia, come fa Carlo Calenda, è segnale debolezza. Dimostra solo di non essere all’altezza". Così, in un tweet, la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Rer)