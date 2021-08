Vaccino: Boccia (Pd), destra divisa? Mai stata unita, noi per obbligo, loro vicini a no vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sorpreso che ci sia chi si sorprende per le divisioni della destra. Ci sono tre destre: quella all’opposizione del governo rappresentata da Fd'I che sostiene le posizioni dei contrari al green pass e a qualsiasi forma di regola, poi c’è la destra di governo che strizza l’occhio ai negazionisti ed è contro l’obbligo vaccinale e contro il green pass e poi c’è un’altra parte del centrodestra che dopo aver sostenuto le follie di Salvini sulle ripetute richieste allo stop allo stato di emergenza ora finalmente si scopre rigorista". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, in un'intervista a Radio radicale. "Bene, è una buona notizia e sarebbe ora di mettere in pratica questi buoni propositi chiedendo con chiarezza l’obbligo vaccinale. Se alla destra in confusione non è chiaro, ricordiamo i dati di agosto dell’anno scorso, quando non c’erano i vaccini, con quelli di questi giorni. Siamo passati dai mille contagi del 24 agosto del 2020 ai quattromila di oggi e, spesso, tocchiamo quota 6/7mila al giorno, ma quello che preoccupa maggiormente è che un anno fa avevamo in terapia intensiva da Covid-19 64 persone, mentre oggi sono già 504; e siamo in pieno agosto. È evidente - ha osservato - che se vogliamo evitare chiusure in autunno bisogna essere inflessibili ora. Non ci possiamo più permettere in autunno nuove chiusure o un altro anno in Dad, né tanto meno di sovraccaricare gli ospedali e mettere sotto pressione gli operatori sanitari; non reggerebbe l'economia né la società. La Lega è favorevole o no all'obbligo vaccinale per gli over 18? Non possiamo più perdere tempo prezioso per assecondare le destre, dentro e fuori il governo, che vogliono tenersi buoni i no vax. Ci deve essere il coraggio - ha concluso Boccia - di imporre l'obbligo vaccinale per poter garantire un ritorno alla normalità e una ripresa economica senza più improvvisi stop". (Rin)