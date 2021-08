Vaccino: palazzo Chigi, Piano vaccinazione per cittadini afghani trasferiti in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha dato "mandato al commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, di elaborare un piano per assicurare la vaccinazione di tutti i cittadini afgani evacuati dal Paese asiatico e trasferiti sul suolo italiano in questi ultimi giorni". E' quanto comunica una nota della presidenza del Consiglio che aggiunge come il piano verrà eseguito "immediatamente dopo le procedure di registrazione e sanitarie e prevede la somministrazione delle dosi su base volontaria, da effettuarsi presso i luoghi di destinazione che ospiteranno temporaneamente i profughi in accordo con le Regioni interessate". (Com)