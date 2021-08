Italia-Uruguay: nasce il Centro culturale Dante Alighieri di Montevideo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'Assemblea generale tenutasi presso l'Istituto Italiano di Cultura di Montevideo, si è costituito ufficialmente il Centro culturale Dante Alighieri dell'Uruguay. La sede della Dante Alighieri di Roma, si legge in una nota, "sarà vicina" alla nuova succursale nella capitale uruguayana "per la promozione delle sue attività di diffusione della lingua e della cultura italiana a Montevideo e nel resto del Paese". Tra le attività e i servizi che verranno offerti, prosegue la nota oltre ai tradizionali corsi di lingua, anche certificazione internazionale Plida, la formazione di docenti, oltre a conferenze e altre iniziative di carattere culturale. (segue) (Abu)