Italia-Uruguay: nasce il Centro culturale Dante Alighieri di Montevideo (2)

- Presenti all'annuncio, oltre al presidente della nuova associazione, prof. Oscar Bottinelli (già presidente del "Gruppo Amici d'Italia"), e ai soci fondatori, il dottor Alessandro Costa e la dottoressa Antonella Agostinis dell'ambasciata d'Italia, che ha svolto un ruolo determinante per la nascita del Centro. Il prof. Vittorio Dragonetti ha portato il saluto del Segretario generale della Società Dante Alighieri (Sda) di Roma, Alessandro Masi, il quale ha rimarcato "il grande impegno profuso dalla Sda, fin dal 2018, anche attraverso un apporto concreto per l'avvio della nuova associazione". Un ringraziamento particolare è stato diretto all'ambasciatore Giovanni Iannuzzi per il suo attento e costante impegno nel far ripartire il Centro. (Abu)