Afghanistan: Stoltenberg al G7, importante mantenere aperto aeroporto Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha preso parte al vertice virtuale del G7 sull'Afghanistan, dove ha ribadito l'importanza di mantenere aperto l'aeroporto di Kabul per continuare le evacuazioni. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Alleanza atlantica. Stoltenberg ha affermato che diverse centinaia di dipendenti e appaltatori della Nato hanno fornito servizi critici, come il controllo del traffico aereo, la fornitura di carburante e le comunicazioni all'aeroporto. Il segretario generale dell’Alleanza atlantica ha aggiunto che la Nato ha anche assunto un ruolo di coordinamento per garantire che le persone possano essere evacuate nel modo più efficace possibile. Stoltenberg ha affermato che è importante preservare i risultati ottenuti dal popolo afgano negli ultimi 20 anni con il notevole sostegno dell'intera comunità internazionale. Il segretario generale della Nato, ha ricordato che la priorità principale dell’Alleanza era assicurarsi che l'Afghanistan non servisse di nuovo come piattaforma per i terroristi internazionali per attaccare i nostri paesi. Il segretario generale ha aggiunto inoltre che Al Qaeda è stata “degradata” e che non ci sono stati attacchi terroristici contro gli alleati della Nato organizzati dall'Afghanistan dall'11 settembre. Riconoscendo che la minaccia terroristica potrebbe riemergere, Stoltenberg ha affermato che gli alleati della Nato continueranno a combattere il terrorismo internazionale e si assicureranno che l'Afghanistan non diventi di nuovo un rifugio sicuro per i gruppi terroristici.(Beb)