- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha chiarito che la terza dose di vaccino "si farà, per gli immunodepressi, per i trapiantati e probabilmente per gli over 80". E poi ha spigato a Metropolis, il podcast di "Repubblica", che "c'è una discussione all'interno del Cts e anche se non c'è ancora un'indicazione perentoria di Ema ed Aifa, credo che si farà". (Rin)