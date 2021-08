Roma: Gualtieri, città in tilt per un acquazzone ma a Raggi piace raccontare favole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci risiamo, Roma in tilt per un acquazzone: alberi caduti a piazza Bologna e Torre Maura, tombini otturati da foglie e rifiuti sulla Tiburtina e Tor Bella Monaca, strade allagate ovunque e blackout a Termini nel tunnel che conduce alla metro A, dove la gente ha dovuto proseguire a tentoni per raggiungere l’uscita". Lo scrive, su Facebook, il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "A Virginia Raggi - aggiunge - piace raccontare alla città molte favole su quanto è stato fatto in questi anni. Favole su una città vivace, pulita, ordinata, veloce. Come se noi cittadini non vivessimo a Roma, come se non sapessimo distinguere le favole dalla realtà. Come se non fosse sufficiente un semplice acquazzone per ridurre Roma un acquitrino. Tutti ricordiamo i suoi sberleffi al sindaco Marino, quel 'Romani gonfiate il gommone' quando era consigliera. Bene: dopo 5 anni da sindaca la città è molto peggio di come l’ha trovata. Il problema della sua campagna elettorale è solo uno: la realtà. E non basta un tweet per cambiarla". (Rer)