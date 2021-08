Kosovo: premier Kurti incontra ambasciatore tedesco Rohde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Kosovo, Albin Kurti, ha incontrato l'ambasciatore tedesco a pristina, Joern Rohde. Come riferito dai media locali, alla riunione ha assistito anche il vice ambasciatore Jan-Axel Voss. Durante l'incontro, sono stati discussi temi come la cooperazione economica bilaterale, progetti comuni, specie nel campo dello sviluppo economico e dell'occupazione. Come riferito da un comunicato stampa rilasciato dall'ufficio di Kurti, è stata messa in rilievo l'importanza di una cooperazione regionale. Il premier del Kosovo ha infatti dichiarato di voler raggiungere un accordo all'interno del Mercato regionale comune, che garantirebbe parità di trattamento per i Paesi partecipanti e rafforzerebbe le prospettive di sviluppo e democratizzazione. (Alt)