Afghanistan: Blinken, grazie a nostri alleati e partner per cooperazione

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha rivolto un ringraziamento agli alleati e ai partner degli Stati Uniti per la cooperazione durante le operazioni di evacuazione dall'Afghanistan. "Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti hanno mobilitato uno sforzo globale senza precedenti attraverso i nostri canali diplomatici per evacuare i cittadini statunitensi, il personale delle nazioni partner e gli afgani a rischio da Kabul. Stiamo lavorando 24 ore su 24 per massimizzare le evacuazioni; abbiamo facilitato la partenza di circa 13.000 persone su aerei militari statunitensi dal 14 agosto e continuiamo ad accelerare le operazioni", si legge nella relativa nota ufficiale. "Vorrei ringraziare in modo speciale i nostri partner in tutto il mondo che sono stati fondamentali in questa operazione. In Bahrain, Danimarca, Germania, Italia, Kazakistan, Kuwait, Qatar, Tagikistan, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Uzbekistan sono stati, o saranno presto, americani in transito o, in alcune circostanze, altri attraverseranno i loro territori. Anche Albania, Canada, Colombia, Costa Rica, Cile, Kosovo, Macedonia del Nord, Messico, Polonia, Qatar, Ruanda, Ucraina e Uganda hanno fatto offerte generose per quanto riguarda gli sforzi di ricollocazione per gli afgani a rischio. Apprezziamo profondamente il sostegno che hanno offerto e siamo orgogliosi di collaborare con loro nel nostro sostegno condiviso al popolo afghano. Siamo incoraggiati da altri paesi che stanno anche valutando di fornire supporto. Non abbiamo una priorità più alta della sicurezza e della protezione dei cittadini statunitensi all'estero e di adempiere ai nostri impegni nei confronti dei cittadini delle nazioni partner e degli afgani a rischio", prosegue Blinken. "Questo enorme sforzo non sarebbe stato possibile senza l'impegno instancabile della forza lavoro del Dipartimento. Abbiamo ancora lavoro da fare, ma la loro dedizione al servizio è di prim'ordine. Vorrei anche ringraziare i partner di tutta l'intera agenzia degli Stati Uniti per la loro cooperazione e il supporto dei nostri sforzi collettivi", conclude il capo della diplomazia di Washington. (Nys)